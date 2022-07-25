أعلن نادي نابولي الإيطالي عن رحيل نجمه البلجيكي درايز ميرتينز كصفقة انتقال حر، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ولعب ميرتينز صاحب الـ 35 عامًا مع الفريق الإيطالي منذ عام 2013 حتى 2022، حيث سجل 148 هدفًا في 397 مباراة لفريق الجنوب.

ميرتينز يرفض العروض العربية

وذكرت صحيفة ” لاجازيتا ديللو سبورت” الإيطالية أن ميرتينز رفض عرضًا من أحد الأندية السعودية ورفض عرضًا من الدوري القطري كذلك يفضل اللعب لفريق أوروبي خارج إيطاليا.

ويرغب ميرتينز بالبقاء في أوروبا، للانضمام للمنتخب البلجيكي المشارك في كأس العالم 2022.

يذكر أن نادي النصر كان تعاقد مع الحارس الكولومبي دايفيد أوسبينا قادمًا من نادي نابولي.