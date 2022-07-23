هاجم الإيطالي ليوناردو بونوتشي لاعب يوفنتوس الإيطالي، المدافع الهولندي ماتياس دي ليخت لاعب البيانكونيري سابقًا والمنضم حديثًا لصفوف بايرن ميونخ الألماني.

قيمة صفقة انتقال دي ليخت من يوفنتوس لـ البايرن

دي ليخت صاحب الـ22 عامًا كان انضم إلى البايرن مقابل 90 مليون يورو، بينما يمتد العقد حتى صيف 2027، مع راتب يقدر بـ10 ملايين في السنة الواحدة.

بونوتشي يهاجم مدافع البايرن الجديد

ونقلت صحيفة Tutto Sport الإيطالية تصريحات بونوتشي الذي قال: “دي ليخت لم يحترم المجموعة التي كان فيها لمدة 3 سنوات، ساعدناه على النمو، استثمرنا فيه وأعطيناه الكثير”.

وتابع: “”عندما عاد دي ليخت من العطلة، تحدثنا مع بعضنا البعض، فهمت ما قاله.. الجميع أحرار، لكن يوفنتوس سيبقى كما هو”.

يذكر أن دي ليخت لعب مع اليوفي لمدة 3 سنوات من 2019 إلى 2022.