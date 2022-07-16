يبدو أن مجلس إدارة النادي الأهلي اتخذ قرارًا كشف عن التخبط الإداري الذي يُعاني منه النادي مؤخرًا، وتسبب في هبوط الفريق لـ دوري يلو لدوري أندية الدرجة الأولى.

وكان الراقي قرر في يناير الماضي إعارة اللاعب السنغالي الحسن نداو لنادي أنطاليا سبور التركي حتى نهاية موسم 2021/ 2022.

وانضم نداو للراقي في صيف 2021 لكنه سرعان ما رحل عن النادي بسبب عدم تأقلمه مع الفريق.

تفاصيل ما بعد إعارة نداو:

أحمد الشيخي القانوني الرياضي كشف ورطة ارتكبها مجلس إدارة ماجد النفيعي من أجل دفع رواتب اللاعب حيث قال عبر حسابه في “تويتر”: “بتركيا كان راتب نداو 84 ألف ريال شهريًّا ولاحقًا بالسعودية 755 ألف ريال، قبل توقيعه لـ الأهلي بأسبوع، فسخ نداو عقده مع ناديه التركي مقابل تعويض قدره 10 ملايين ريال، لم تتسنَّ لنا معرفة الطرف الذي دفع مبلغ فسخ العقد إن كان الراقي، فسوف تكون تكلفة اللاعب حينئذ مليون ريال شهريًّا”.

وكان نداو انضم لـ الأهلي في 2021 قادمًا من نادي فاتح التركي.