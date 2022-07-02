نصحت الهيئة العامة للغذاء والدواء الحجاج بتناول الوجبات الغنية بالعناصر الغذائية العالية؛ للحصول على الطاقة اللازمة لأداء مناسك الحج.

وأوضحت في إنفوجراف على صفحتها الرسمية بتويتر، أن هناك بعض العادات الغذائية غير الصحية منتشرة خلال موسم الحج؛ منها: تناول الطعام على عجل أو أثناء المشي.

كما أشارت إلى خطأ إهمال بعض الوجبات الغذائية الرئيسية، والاعتماد على الوجبات الخفيفة ذات المحتوى العالي من السكريات.

الوجبات الخفيفة:

ولفتت إلى أنه من الأفضل الجلوس واختيار مكان مناسب ومريح لتناول الطعام؛ لتجنب عسر الهضم.

كما يفضل تناول وجبات ذات قيمة غذائية عالية والابتعاد عن الوجبات الخفيفة، خاوية السعرات مثل رقائق البطاطس، والحلويات، والمثلجات، واستبدالها بالوجبات الخفيفة الصحية مثل: الفواكه والمكسرات.

وقد حذر استشاري التغذية السريرية الدكتور عبدالعزيز العثمان، من تناول الحجاج للأغذية الباردة المكشوفة، والتي قد تسبب التسمم الغذائي.

أنواع التسمم الغذائي:

وقال العثمان في تصريحات لبرنامج “120” المذاع على قناة “الإخبارية”: إن هناك أنواعًا من التسمم الغذائي، وهي التسمم الكيميائي بوجود ملوثات، وهناك تسمم ميكروبي من خلال تعرض الأغذية لدرجة حرارة لفترة طويلة ما يمكن هذه الميكروبات من النمو.

أغذية تسبب التسمم:

وأوصى بعدم تناول السلطات والأغذية الباردة والمكشوفة، فضلًا عن تقليل تناول المشروبات الغازية والمليئة بالكافيين مثل القهوة والشاي.

ودعا الحجاج إلى الالتزام بالأغذية الموجودة بمخيمات الحج، حيث توجد جهات إشرافية صحية تتابع وتشرف على سلامة الطعام بالمخيمات.

كما حذر من تناول الأغذية المخلوطة مثل الشاورما والبرجر والفلافل والحمص والتبولة؛ لأنها مصادر مكشوفة، وقد تتسبب في التسمم الغذائي.