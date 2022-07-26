لم يكن تناول الطعام الصحي أكثر أهمية من أي وقت مضى، ولكن تناول مجموعة متنوعة من الفاكهة والخضراوات والأطعمة المغذية الأخرى ربما يكون أكثر صعوبة على الأفراد والعائلات مؤخرًا مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية.

طعام صحي بميزانية محدودة:

ويعرّف الخبراء انعدام الأمن الغذائي بأنه عدم القدرة على الحصول على ما يكفي من الغذاء المغذي بأسعار معقولة لتمكين النمو الطبيعي والتنمية. لذا، فإن موقع Live Science، استطلع رأي اختصاصية التغذية كيمبرلي سنودغراس للحصول على مشورة بشأن الأطعمة الصحية التي يمكنك تحمل تكلفتها، بحسب ما نقلت “العربية”.

1. التخطيط للوجبات وقائمة التسوق:

توصلت دراسة أجريت عام 2015 على المتسوقين إلى أن مجرد إعداد قائمة تسوق قبل زيارة متجر البقالة يزيد من احتمالية اتباع نظام غذائي صحي ومؤشر كتلة جسم أقل BMI. رجح الباحثون أن وضع قائمة مشتريات محددة يعد بمثابة نوع من الحماية من خيارات الطعام غير الصحية، مع أخذ النصائح التالية في الاعتبار:

إعداد جدول للوجبات المتوقع طهوها طوال الأسبوع أو الشهر.

يساعد تكرار الوجبات المفضلة للعائلة على مدار الشهر على استهلاك أي مكونات متبقية.

فحص ومراجعة محتويات أماكن تخزين الأغذية والبراد في المنزل بشكل مسبق قبل إعداد قائمة التسوق لكي لا يتم شراء منتجات يتوافر منها كميات كافية بالفعل في المنزل.

لا تلتفت للعروض الخاصة والتخفيضات لأي منتجات خارج قائمة التسوق المطلوبة.

2. المنتجات المعلبة والمجمدة:

إن الأقاويل حول أن الفواكه والخضراوات الطازجة أفضل من المجمدة أو المعلبة، هي مجرد خرافات. يتم قطف الفاكهة والخضراوات المجمدة والمعلبة عندما تكون في أوج نضجها وبالتالي تكون مغذية ومفيدة. ويساعد التعليب أو التجميد على احتفاظ المنتجات على قيمتها الغذائية. كشفت دراسة، أجريت عام 2015 حول ثمانية فواكه وخضراوات، أن محتوى الفيتامينات في الأصناف المجمدة هو نفسه، وأحيانًا أفضل من الإصدارات الطازجة.

وتكون الفواكه والخضراوات المجمدة والمعلبة عادة أرخص من الأصناف الطازجة. كما يمكن الاحتفاظ بها في الفريزر لحين الاحتياج لها، بما يقلل من هدر الطعام غير الضروري. وتنصح سنودغراس بأن يتم اختيار العصائر المحفوظة، التي تحمل ملصقاتها عبارات “بدون سكر مضاف” أو مُعلبة في “عصير طبيعي” و”إذا تم شراء خضراوات معلبة، فينبغي اختيار الملصقات التي تقول: “بدون ملح مضاف” أو “قليل الصوديوم”.

3. الحبوب الكاملة:

هناك عبوات لمكونات حبوب كاملة بأسعار معقولة، وتوصي سنودغراس بأن يتم اختيارها لأنها غنية بالألياف والفيتامينات والمعادن الإضافية، مشيرة إلى أن أرز الحبوب الكاملة والمعكرونة والكسكس هي منتجات أسعارها جيدة وتوفر القيمة الغذائية المطلوبة.

4. كميات كبيرة من اللحوم:

وتنصح سنودغراس بأن يتم شراء عبوات اللحوم ذات الحجم العائلي أو بأسعار الجملة للكميات الكبيرة على أن يتم وضعها للتجميد في البراد فور العودة للمنزل. وتوضح أن اللحوم الخالية من الدهون هي الأكثر صحة، لذا يُفضل اختيار الدجاج أو الديك الرومي أو اللحم المفروم قليل الدهن.