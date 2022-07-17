قدم المدرب محمد الحريش، عدة نصائح لزيادة النشاط وتجنب الشعور بالإرهاق في أول أسبوع دوام وذلك بعد إجازة عيد الأضحى.

#صباح_السعودية | نصائح لزيادة النشاط وتجنب الشعور بالإرهاق في أول أسبوع دوام مع المدرب محمد الحريش. #قناة_السعودية pic.twitter.com/G9W5TYjnAP — صباح السعودية🇸🇦 (@SabahAlsaudiah) July 17, 2022

نظام صحي وتخطيط لليوم

وقال الحريش خلال استضافته في برنامج “صباح السعودية” المذاع على قناة “السعودية”، إنه ينبغي أن يتبع الشخص نظامًا صحيًا قبل الدوام والعمل، وذلك عن طريق النوم المبكر وتناول وجبة صحية قبله حتى لا يشعر الإنسان بالتعب والضغط.

وأضاف أن أول ما يقوم به الإنسان عقب استيقاظه من النوم، ممارسة التمارين الخفيفة “الكارديو” من 10 لـ 20 دقيقة، بهدف تنشيط الهرمونات الحيوية في الجسم، وبعد ذلك يتم بدء العمل.

وأشار إلى أنه يراعى عقب الانتهاء من العمل، التخطيط لما هو بعده وذلك بتناول وجبة أخرى، وبعد ذلك الراحة لبعض الوقت، والذهاب للنادي أو ممارسة أشياء أخرى، حتى يكون اليوم حيوي ونشيط للشخص.

اضطراب النظام الجسدي

وكان أستاذ علم المسرطنات فهد الخضيري حذر في وقت سابق، من اضطراب النظام الذي اعتاد عليه الإنسان من النوم والأكل خلال فترة العيد.

وقال الخضيري، إنه أثناء العيد يضطرب النظام الذي اعتاد عليه الإنسان (النوم، الأكل، شرب الماء) فتحدث اضطرابات هضمية وفسيولوجية تقود إلى حالة نفسية مضطربة، قد يصاحبها ألم ومغص وتهيّج قولون عصبي أو غازات أو نفسية متضايقة.

ودعا إلى ضرورة ضبط ذلك بالتوقف عن خلط الأكل والتقليل من الحلويات والدسم، والالتزام بالنوم الكافي.