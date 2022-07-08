أكد متحدث الصحة، محمد العبدالعالي، أن الحالة الصحية للحجاج مطمئنة، ولم تسجل أمراضًا أو أوبئة مهددة للصحة العامة.

فيديو | متحدث الصحة: نوصي الحجاج باستخدام المضلات لتفادي ضربات الشمس وشرب السوائل الكافية بشكل مستمر#بسلام_آمنين#الإخبارية pic.twitter.com/uaAvBqrDCj — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) July 8, 2022

توصية للحجاج:

وأوصى متحدث الصحة في المؤتمر الصحفي اليومي لمتحدثي الصحة والداخلية والحج، الحجاج باستخدام المضلات لتفادي ضربات الشمس وشرب السوائل الكافية بشكل مستمر.

وتابع: أكثر من 65 ألفًا من ضيوف الرحمن استفاد من الخدمات الصحية، وإجراء 108 عمليات قسطرة قلبية للحجاج.

ومع غروب شمس هذا اليوم بدأ جموع الحجيج نفرتهم إلى مزدلفة ويصلون فيها المغرب والعشاء ويقفون فيها حتى فجر غد العاشر من شهر ذي الحجة.