وجهت المختصة في التغذية صفاء بازرعة نصائح بشأن الطرق الصحيحة لحفظ اللحوم حتى لا تتعرض للتلف.

فيديو | المختصة في التغذية صفاء بازرعة : ننصح بحفظ اللحوم المبردة لمدة لاتتجاوز 5 أيام واللحوم المجمدة قد تصل إلى 12 شهرًا#برنامج_اليوم#بسلام_آمنين pic.twitter.com/SxDtAuT68e — برنامج اليوم (@Studioekhbariy) July 7, 2022

حفظ اللحوم:

وقالت بازرعة خلال مداخلة إلى برنامج اليوم على قناة الإخبارية إن حفظ اللحوم النيئة بالثلاجات العادية يمكن أن يكون لخمسة أيام كحد أقصى حتى لا تتكاثر بها البكتيريا، فيما يمكن أن تمتد المدة بالفريزر “المجمد” لقرابة 12 شهرًا كاملة.

اللحوم المطهية:

وأضافت أنه بالنسبة للحوم المطهية فإن حفظها بالثلاجات يكون من 3 إلى 4 أيام، وبالفريزر كحد أقصى 6 أشهر، على أن يتم حفظها بالدرج الأسفل في وعاء محكم؛ لمنع تلامسها مع أغذية أخرى وتلويثها.