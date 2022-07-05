قدمت الهيئة العامة للغذاء والدواء، عدة إرشادات مهمة عند استخدام معقمات اليدين كبديل لغسلها بالماء والصابون.

وقالت هيئة الغذاء والدواء في إنفوجراف على حسابها بموقع “تويتر”، إنه من الضروري غسل اليدين بالماء والصابون، نظرًا لأنها أكثر فاعلية في التخلص من الفيروسات والجراثيم، ولكن عند عدم توفرهما، فيمكن استخدام المعقمات كبديل مناسب.

حالات لا يستخدم فيها معقم اليد

وأكدت أن هناك حالتين لا يتم استخدام معمقات اليدين فيها وهي إذا كانت الأوساخ التي على اليد مرئية بالعين، وإذا كانت هناك جروح مفتوحة في اليد.

وقدمت عدة نصائح مهمة عند استخدام المعقمات وهي عدم تخزينها في السيارة خاصة أثناء الصيف، وإبعادها عن مصادر الحرارة مثل الأفران والمدافئ.

نصائح بعد استخدام المعقم

كما دعت إلى ضرورة التأكد من جفاف اليد تمامًا بعد استخدام المعقم قبل تقريبها إلى مصادر الحرارة كالقيام بالطبخ والشوي أو التدخين وذلك لتجنب خطر الإصابة بالحروق.

وحذرت من استخدام المعقمات على باقي أجزاء الجسم، فهو يستخدم لليدين فقط.