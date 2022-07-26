أصبح الحارس المصري محمد أبو جبل حارس مرمى نادي الزمالك المصري سابقًا، قريبًا من الانضمام لنادي المصري البورسعيدي المصري بعد تعثر انتقاله إلى نادي النصر.

محمد أبو جبل سيبقى في الدوري المصري

وقال السعود الصرامي المتحدث الرسمي السابق باسم نادي النصر عبر حسابه في “تويتر”: ” أبو جبل سينضم لنادي المصري البورسعيدي بعد نجاح حسام حسن مدرب الفريق في إقناعه، حارس الزمالك سينضم لناد يلعب في وسط جدول ترتيب الدوري المصري”.

وأعلن المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، أمير مرتضى عن الموافقة على رحيل أبو جبل قبل انتهاء الموسم يوم 30 أغسطس، من أجل الانضمام لفريقه الجديد.

النصر لم يُكمل الصفقة

النصر خطط لقيد الحارس أبو جبل كمحترف ثامن، مما يعني وضعه على قائمة الانتظار وفقًا للتقارير بسبب رفضه الحلول الودية وإصراره على التواجد مع الفريق أو دفع كامل مبلغ العقد، رغم أن أصفر الرياض رحب بإبقاء مبلغ 7 ملايين ريال مع الحارس المصري وهو مقدم التعاقد مقابل إلغاء الصفقة.

وكان النصر فكّر في عدم إتمام صفقة أبو جبل، بسبب تعاقده مع الحارس الكولومبي دايفيد أوسبينا.