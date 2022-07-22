كشفت نتائج دراسة صادمة أن نصف الأمريكيين يتوقعون أن يشهدوا حربًا أهلية ثانية في الولايات المتحدة في غضون سنوات، ويقول خمسهم تقريبًا إنهم يمكن أن يكونوا يومًا ما في مواجهة بالسلاح بسبب السياسية.

وكشف باحثون في جامعة كاليفورنيا عن نتائج دراسة جديدة مثيرة للقلق حول الانقسامات العميقة في الولايات المتحدة، حيث قالوا إنها أظهرت مستويات غير مبشرة بشأن الميل المتزايد إلى اللجوء إلى العنف وذلك في استطلاع أجروه مؤخرًا في جميع أنحاء أمريكا.

وقال أكثر من ثلثي المستطلعين إنهم يرون تهديدًا خطيرًا للديمقراطية وأجاب 50.1% بنعم على سؤال: هل سيكون هناك حرب أهلية في الولايات المتحدة في السنوات القليلة المقبلة؟

الزعيم القوي أفضل من الديمقراطية

وقال أكثر من 40% إن وجود زعيم قوي أكثر أهمية من الديمقراطية، وكشف الباحثون أيضًا عن ميل متزايد تجاه تسوية الخلافات السياسية بالعنف، حيث قال ما يقرب من خُمس المشاركين في الاستطلاع إنه من المحتمل أن يستخدموا السلاح خلال أي نقطة توتر سياسي في السنوات المقبلة، بينما قال 4% من المشاركين إنه من المرجح أن يطلقوا النار على شخص.

نتائج قاتمة

وقال جارين وينتموت، القائم على الدراسة، إن النتائج التي توصل إليها كانت قاتمة للغاية وتجاوزت أسوأ توقعاته، مضيفًا أن نقطة الأمل الوحيدة تكمن في أن هناك نسبة لا بأس بها رفضوا العنف السياسي تمامًا.

وتابع: تُعد الدراسة بمثابة تنبيه للناس والمسؤولين على الأخص للتعرف على التهديد والتصرف وفقًا لذلك، وإذا لم يأخذوا تلك النتائج في الاعتبار فإننا سنشهد مستقبلًا لا يريد أي أحد أن يكون به.

ووصفت الدراسة المكونة من 42 صفحة أن النتائج عبارة عن شعور الأمريكيين بالعزلة المستمرة وعدم الثقة في المجتمع الديمقراطي الأمريكي ومؤسساته.

الحرب الأهلية الأمريكية

وكان قد لقي أكثر من 600 ألف جندي مصرعهم خلال الحرب الأهلية الأمريكية في الفترة من 1861 إلى 1865، وذلك عندما واجه فيها الاتحاد (الولايات المتحدة) الانفصاليين في إحدى عشرة ولاية جنوبية، لتجتمع معًا بعد ذلك لتكون الولايات الكونفدرالية الأمريكية.

وقد فاز حينها الاتحاد بالحرب الأهلية الأمريكية التي ما زالت تعدّ الأكثر دموية في تاريخ الولايات المتحدة.