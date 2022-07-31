كشف الدكتور خالد النمر، استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، عن المعدل المطلوب للمشي، والذي يساعد في عدد من المزايا منها زيادة اللياقة البدنية.

المعدل المطلوب للمشي

وقال النمر في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر” إن “أقل المطلوب في المشي هو 150 دقيقة أسبوعيًا من الجهد متوسط الشدة أي (حوالي 3 أميال في الساعة) أو 75 دقيقة أسبوعيًا من الجهد عالي الشدة (حوالي 5 أميال في الساعة)”.

فوائد المشي

ويعتبر المشي من الرياضات التي تتميز بفوائد جسدية وصحية عديدة، خاصة إذا التزم بها الفرد لمدة ساعة يوميًا.

ومن أبرز فوائد المشي الجسدية هي تقوية عضلة القلب والرئتين ومنع السكتات الدماغية وانسداد الأوعية الدموية وتصلب الشرايين.

كما أن المشي لمدة ساعة في اليوم يساعد على إنقاص الوزن وزيادة معدل حرق السعرات الحرارية والدهون في الجسم، فضلا عن تنشيط الدورة الدموية ويحفز انتقال الإشارات العصبية من المخ إلى أطراف الجسم.

الوقاية من السرطان

وأثبتت عدد من الدراسات أنه يفيد في الوقاية من سرطان الثدي، حيث إن النساء اللاتي يمشين لمدة نصف ساعة يوميًا أقل عرضة للإصابة بهذا المرض.

ويعد المشي أيضًا عقبة في منع مختلف أنواع السرطان (خاصة سرطان الثدي والقولون) والوقاية من مرض السكري، بالإضافة إلى تقوية عضلات البطن، والساقين، والحوض، ويُساعد في الحصول على القوام السليم.