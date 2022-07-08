خصصت وزارة الصحة، أقوى نظام مراقبة دقيق لرصد ومتابعة الأوبئة لعدم انتقالها بين الحجاج وضيوف الرحمن في موسم الحج هذا العام وكل عام.

فيديو | تمتلك #وزارة_الصحة أقوى الأنظمة في العالم التي تحافظ على سلامة ضيوف الرحمن لقوة نظام رصد ومتابعة الأمراض الوبائية #يوم_عرفة #بسلام_آمنين #الإخبارية pic.twitter.com/KOmw6YLFnG — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) July 8, 2022

أقوى الأنظمة في العالم

وتمتلك وزارة الصحة أقوى الأنظمة في العالم التي تحافظ على سلامة ضيوف الرحمن، لقوة نظام رصد ومتابعة الأمراض الوبائية التي تمتلكها لمناطق الأمراض الوبائية.

فيديو | متابعة #وزارة_الصحة للأمراض الوبائية والمعدية يتم بنظام مراقبة دقيق لعدم انتقالها بين حجاج بيت الله الحرام #يوم_عرفة #بسلام_آمنين #الإخبارية pic.twitter.com/5lRzGngnC2 — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) July 8, 2022

رحلة الحج آمنة

وأكدت وزارة الصحة أنها تعمل بأقوى الأنظمة لرصد الأمراض الوبائية والمعدية، في الحج حيث يتم بنظام مراقبة دقيق لرصد انتشار الأمراض، واستشراف أي إنذار صحي مبكر لأحداث تتطلب التدخل السريع والمساندة كما يمكن من خلال هذا النظام أيضًا، الاستكشاف الميداني لهذه الأوبئة لعدم انتقالها وتفشيها بين حجاج بيت الله الحرام.