أعلن نظام نور التابع لوزارة التعليم، اليوم الأحد، فتح باب التسجيل بالنقل المدرسي للعام الدراسي الجديد 1444 هـ.

وأوضح نظام نور، في “إنفوجراف” خطوات التسجيل عبر موقع “نور” والتي جاءت على النحو التالي:

خطوات التسجيل كالتالي

– زيارة الموقع الإلكتروني

– الدخول عبر حساب ولي الأمر

– اختر خيار النقل المدرسي

– اضغط على طلب النقل المدرسي

– قم بتعبئة بيانات الطلاب

– دفع أجور التسجيل

– سيتم دراسة الطلب وإبلاغكم في أقرب وقت

ماذا تعرف عن نظام نور

يتيح نظام نور متابعة أداء الطالب وتيسير عملية البحث بالخطوات البسيطة، وضمان سرّية هذا البحث باستخدام رقم سري خاص بكل طالب.

كما يتيح نظام نور لأولياء الأمور الدخول لتسجيل الأبناء أو البنات في الصف الأول الابتدائي، وذلك وفق الجدول الزمني المعلن في هذا الشأن، حيث يمكنهم الدخول بنفس اسم المستخدم وكلمة السر المستخدمة للدخول إلى النظام.

خدمات نظام نور

يتيح نظام نور خدمة الاستعلام عن نتائج الطلاب “الشهرية والفصلية”، وكذلك التقارير الشهرية التي يعدها المعلمون والتي تكون خاصة بمستوى الطلاب الدراسي والأداء الخاص بهم خلال العام.

كما يتيح نظام نور خدمة التسجيل للطلاب الجدد “طلاب رياض الأطفال والصفوف الابتدائية الأولى”، وفي تلك الخدمة توفير للكثير من الوقت والجهد لأولياء الأمور في المملكة العربية السعودية.

ويمكن لطلاب المملكة العربية السعودية الاطلاع على كل ما هو جديد فيما يتعلق بأخبار الدراسة وجداول الامتحانات من خلال موقع نظام نور الإلكتروني، حيث يساعد موقع نور الطالب على معرفة كل ما هو جديد والإلمام بكل ما يتعلق بالدراسة.

حلقة وصل تعليمية

ويمثل موقع نور الإلكتروني حلقة وصل بين ولي الأمر والمعلم والطالب، ويمكن كذلك للمديرين التواصل مع المعلمين من خلال موقع نور، وبالتالي تتمكن وزارة التربية والتعليم من تقديم الخدمات بكل سهولة ويسر.

ويقوم موقع نور بتقديم العديد من الخدمات للمعلم، ومن بينها خدمة التقديم على الإجازات وكذلك غيرها من الخدمات الأخرى التي يصعب الحصول عليها من المكاتب.