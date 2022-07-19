نفى الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، صحة الأقاويل التي تتداول بشأن علاقة نقص في معدن المغنيسيوم بالجسم، والإصابة بمرض الضغط المزمن.

عدم صحة النظرية الصحية

وقال النمر في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”: “تحذير.. ينتشر الآن في الواتس آب أن نقص المغنيسيوم مسبب لمرض الضغط المزمن”، مؤكدًا أنها نظرية قديمة أثبتت الأبحاث عدم صحتها.

ونصح بعدم قياس عنصر المغنيسيوم في الدم كمسبب للضغط، فضلا عن عدم تناول حبوب المغنيسيوم كعلاج لمرض الضغط المزمن بشكل عام.

أسباب نقص المغنيسيوم

ويعد المغنيسيوم أحد المعادن الغذائية التي توجد في جسم الإنسان والذي يلعب دورًا فعالًا في إتمام الوظائف الحيوية التي يقوم بها الجسم وأجهزته.

ومن أبرز الأسباب وراء نقص المغنيسيوم هي أولا: افتقاد المعدة وأجهزة الجسم استخلاص المغنيسيوم من الأطعمة التي يتناولها الإنسان وتمر بالمعدة.

ثانيًا: إصابة الكلى والقناة المعدية بخلل يجعلها تطرد نسبة كبيرة من المغنسيوم الذي يستخلص من الأطعمة خارج الجسم في عملية الإخراج.

أعراض نقص المغنيسيوم

ولنقص المغنيسيوم في الدم أعراض يجب الانتباه لها لمحاولة تعويض المفقود من هذا العنصر من أجل الحفاظ على صحة الجسم ونشاطه وهي كالآتي: