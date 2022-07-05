أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، عن نفاد تذاكر مباريات الأخضر ضمن منافسات مرحلة المجموعات في كأس العالم 2022.

تذاكر كأس العالم

وانطلقت، اليوم الثلاثاء، عملية بيع المرحلة الثالثة من تذاكر كأس العالم 2022 وفق أسبقية الشراء حتى يوم 16 من شهر أغسطس المقبل، قبل أن يتم الإعلان عن نفاد جميع تذاكر مباريات المنتخب السعودي.

وشهدت المرحلة الثالثة من مبيعات تذاكر كأس العالم 2022 إقبالًا جماهيريًا كبيرًا من مشجعي الأخضر، وتم بيع جميع تذاكر مواجهة الأرجنتين، والتي وصل عددها إلى 80 ألفًا، بجانب 40 ألف تذكرة أمام كل من بولندا والمكسيك.

ومن المقرر أن يفتتح الأخضر مشواره في مرحلة المجموعات بمنافسات كأس العالم 2022 التي ستُقام في قطر شهر نوفمبر، بمواجهة الأرجنتين على ملعب لوسيل، ثم بولندا على ملعب المدينة التعليمية، ثم المكسيك على ملعب لوسيل.

الأخضر يستعد لكأس العالم

وخاض الأخضر معسكرًا خارجيًا في مدينة أليكانتي الإسبانية من يوم 31 مايو وحتى التاسع من شهر يونيو، ضمن المرحلة الأولى من البرنامج الإعدادي للمشاركة في كأس العالم 2022.

وسيخوض المنتخب السعودي الأول لكرة القدم العديد من المباريات الودية أمام منتخبات عالمية، بجانب معسكر لمدة 35 يومًا قبل انطلاق المونديال، ويمكن الاطلاع على البرنامج الإعدادي عبر الرابط التالي (اضغط هنا).