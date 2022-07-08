مع غروب شمس هذا اليوم بدأ جموع الحجيج نفرتهم إلى مزدلفة ويصلون فيها المغرب والعشاء ويقفون فيها حتى فجر غد العاشر من شهر ذي الحجة.

والمبيت بمزدلفة واجب اقتداء بسنة النبي، حيث بات رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها وصلى بها الفجر.

خدمة ضيوف الرحمن

وأكد وزير النقل، المهندس صالح الجاسر، أن نقل الحجاج عبر القطار من منى إلى عرفات تم بوقت قياسي.

وواكب قوافل ضيوف الرحمن متابعة أمنية مباشرة من أفراد مختلف القطاعات الأمنية لتنظيمهم، حسب خطط تصعيد وتفويج الحجيج إلى جانب إرشادهم وتأمين السلامة اللازمة لهم.

كما وفرت في مختلف أنحاء المشعر الخدمات الطبية والإسعافية والتموينية، وما يحتاج إليه ضيوف الرحمن.