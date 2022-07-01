أطلقت النقابة العامة للسيارات في ظل سعيها للتحول الرقمي “منصة ضيف” لخدمة ضيوف الرحمن، وتفعيل الجانب التقني في إنجاح سير حركة النقل بذكاء وأمان خلال موسم حج هذا العام، في إطار التكامل مع منظومة الحج، والعمل على أتمتة جميع عمليات النقابة، بداية من استقبال جميع طلبات الحافلات والجدولة ثم عملية التشغيل.

سلامة الحجاج:

وأوضح رئيس قسم إدارة المشاريع والتخطيط الإستراتيجي في النقابة العامة للسيارات المهندس كمال جوهرجي أن منصة ضيف تركز على سلامة الحجاج، حيث يتم فحص الحافلات في المخازن، ويتم تسجيل نتائج الفحص في التطبيق، حيث تصدر جميع أوامر خروج ودخول الحافلة من المخازن من خلال التطبيق بيسر وسهولة، فيما تتيح منصة ضيف لجميع الجهات المعنية -التي تتكامل في منظومة الحج- خاصية التمكن من تحديد مواقع الحافلات الخاصة بها بنسبة ٨٥ % وحتى تصل إلى نسبة ٩٨%.

ونوه بعمل مركز معلومات موحد الذي دشنته النقابة مؤخراً، وإنشاء غرفة ذكاء الأعمال التي تعكس وتلخص سلسلة من الأنظمة التقنية المتطورة في النقابة العامة للسيارات، حيث تعدّ منصة ضيف إحدى منتجات مركز معلومات النقل ومرت بثلاث مراحل هي: مرحلة الدراسة والتخطيط، ومرحلة البناء، ومرحلة التشغيل، مشيراً إلى أنه يقف خلف هذه المنصة جميع موظفي النقابة دون استثناء، وقد يصل عددهم في المواسم إلى 3000 آلاف موظف في عدة أقسام وتخصصات.

خدمات نوعية ورقمية:

وقال: تقدم منصة ضيف خدمات نوعية ورقمية من عمليات إدارية والتحكم والجدولة لما يقارب الـ 17 ألف حافلة مستخدمة في المشاعر المقدسة وما يزيد عن مليوني حاج، وتم تزويد منصة ضيف بمنصة ويب ضخمة وGPS تتيح للمستخدمين ذوي الصلاحية مراقبة عمليات النقل والتوقع وتحركات الحافلات لضمان سلامة ضيوف الرحمن، ويدعم هذا العمل تطبيقات ذكية مستخدمة لمساندة فئات مختلفة تتمثل في مرشد الحافلات، ومفتش العمليات، ومدير المخزن، ومسؤول الترحيل، ومجموعات الخدمة، ومدير المؤسسة، ومدير تشغيل العمليات .