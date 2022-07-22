دخل رئيس وزراء البنجاب بهاجوانت مان إلى المستشفى في دلهي بعد إصابته بألم في المعدة، عقب يومين من تناوله كوبا من الماء من نهر كالي بين المقدس في سلطانبور لودي.

PR Stunt Fails: Punjab’s Chief Minister #BhagwantMann drinks polluted water to prove that it's clean & suitable for consumption; now admitted to Hospital with a stomachache.#Punjab

pic.twitter.com/k367QF7Djg — Aman Verma (@AmanVerma_India) July 21, 2022

تفاصيل الحادثة

وحسب موقع “إنديان إكسبريس” الهندي، قالت مصادر إن المسؤول أصيب بألم شديد في المعدة في مقر إقامته الرسمي في شانديغار مساء الثلاثاء، ليتم نقله جوًا وإدخاله إلى مستشفى في دلهي. وأضافت المصادر أنه خضع لفحوصات طبية ولا يزال في المستشفى.

تكتم وعلاج سري

ووفقًا للموقع الهندي، أبقت الحكومة على مرض مان سرًا، حيث يتواجد بالمستشفى تحت حراسة مشددة.

من جهته، لم يؤكد مكتب رئيس الوزراء دخوله إلى المستشفى حتى أن أحد المسؤولين قال إنه كان سعيدًا ولديه يوم مزدحم الخميس مع اجتماعات متتالية مجدولة. ومع ذلك، أكدت المصادر أن مرضه كان مرتبطًا بشرب الماء مباشرة من النهر المقدس .

والأحد الماضي، زار رئيس الوزراء سلطانبور لودي للاحتفال بالذكرى الثانية والعشرين لتنظيف نهر كالي بين، ونشرت الحكومة حينها صور مان وهو يشرب كأس من النهر المقدس.