استقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم رسميًا على إقامة نهائي دوري أبطال إفريقيا وبطولة الكونفيدرالية نسخة 2023 من مباراتي ذهاب وإياب بدلاً من مباراة واحدة.

وفي آخر 3 سنوات كان الاتحاد الإفريقي أقام نهائي بطولتي دوري الأبطال والكونفيدرالية من مباراة واحدة، ليعود نظام النهائي إلى النظام القديم وهو من مباراتين بدلًا من مباراة واحدة.

كيف كان نظام المباريات آخر 3 سنوات؟

وكان الأهلي المصري حقق نسختي دوري الأبطال عامي 2020 و 2021 من نهائي واحد حيث هزم الزمالك المصري وكايزر تشيفز الجنوب إفريقي على الترتيب، بينما خسر نهائي 2022 أمام الوداد البيضاوي المغربي في مايو الماضي.

يذكر أن باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كان أعلن أن نهائي بطولة دوري الأبطال سيعود إلى مباراتين، بعد شكوى الأهلي المصري من تعمد إقامة نهائي البطولة نسخة 2022 من مباراة واحدة في أرض الوداد البيضاوي.