صُدم عشاق نادي الاتحاد اليوم بتردد أنباء عن محاولة الأهلي المصري التفاوض مع المصري نور الدين البحار لاعب نادي الاتحاد بالفئات السنية، والمنضم مؤخرًا للمنتخب المصري للشباب.

تفاصيل قصة التفاوض !

وكانت أنباء ترددت عن دخول أمير توفيق مدير التعاقدات بـ الأهلي المصري في مفاوضات مع البحار خلال تواجده في معسكر منتخب مصر للشباب مما أثار غضب جماهير الاتحاد حول أن الوقت ليس مناسب للتفاوض مع اللاعب.

وكان الصحفي والناقد الرياضي مشاري الفهيد علق على هذا الأمر قائلًا: “رسالة إلى إدارة النادي الأهلي المصري”.

استغفال الأندية والتفاوض مع لاعبيها بطرُق غير مباشرة وتحت الطاولة وفي الغُرف المظلمة هذا لا ينجح مع الأندية التاريخية الكبيرة كنادي الاتحاد السعودي، غضب كبير داخل أسوار نادي الاتحاد، القادم مُرّ للنادي القاهري”.

وطالبت جماهير الاتحاد بتدخل حاسم وقوي من إدارة أنمار الحائلي ردًّا على اهتمام الأهلي بضم اللاعب.

نور الدين البحار يفجر مفاجأة:

وكانت المفاجأة هي تصريح نور الدين البحار نفسه الذي نفى فيه تفاوض الأهلي المصري معه حيث قال: “الأهلي المصري لم يفاوضني وأمير توفيق لم يتواصل معي داخل معسكر منتخب مصر، لم أهرب من معسكر منتخب مصر للشباب، أنا في إنجلترا لحضور حفل تخرج شقيقتي، كل ما قيل هو شائعات”.

وكان البحار تم استبعاده من قائمة منتخب مصر المشاركة في بطولة كأس العرب التي تنطلق الشهر الحالي في المملكة.