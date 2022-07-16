يعمل المدرب البرتغالي نونو سانتو المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد على إعطاء صورة جيدة للمدرسة البرتغالية مع العميد.

ولم تنجح المدرسة التدريبية البرتغالية في إثبات ذاتها مع العميد حيث قبل تولي نونو سانتو سبق للمدربين البرتغاليين مانويل جوزيه المدير الفني التاريخي لـ الأهلي المصري ومواطنه توني أوليفيرا تدريب نادي الاتحاد لكن لم ينجح أي منهما مع العميد.

تاريخ الاتحاد مع المدربين البرتغاليين قبل نونو سانتو

تولى مانويل جوزيه المهمة الفنية للاتحاد، يوم 28 من شهر مايو لعام 2010، بعقد يمتد لموسم واحد، بعد إقالته من منتخب أنجولا، ولم يُحقق جوزيه نتائج جيدة أو إيجابية، لتتم إقالته يوم 23 ديسمبر من عام 2010، وكان السبب الرئيسي وراء إقالة جوزيه من تدريب الاتحاد هو التعادل في 6 مباريات على التوالي، ما أدى إلى إبعاد الفريق عن المنافسة، بشكل ساهم في غضب الجماهير الاتحادية، لتُقرر الإدارة إقالة المدرب البرتغالي.

بعد إقالة جوزيه، المدرب البرتغالي توني أوليفيرا تولى المهمة الفنية للاتحاد في شهر ديسمبر لموسم 2010، ولم يستمر أوليفيرا سوى 5 أشهر مع الفريق، وتمت إقالته بعد تعادل الاتحاد أمام بونيودكور الأوزبكي في دوري أبطال آسيا.