تُخيم حالة من الغموض على مصير صفقة انتقال نجم الزمالك، طارق حامد إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

طارق حامد يتفق مع الاتحاد

وأكدت تقارير مصرية أن طارق حامد سينضم رسميًا إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد لمدة موسمين مقابل 2 مليون دولار في الموسم الواحد، مع إمكانية التجديد لعام آخر بالاتفاق بين الطرفين.

ويغيب حامد عن المشاركة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك منذ فترة طويلة، بداعي معاناته من إصابة في الركبة، وحولته الإدارة للتحقيق، إلا أنه رفض وتمسك بالحصول على حقوقه كاملة.

نونو سانتو يرفض الصفقة

وأيدت الجماهير الاتحادية الصفقة، قبل أن تؤكد تقارير رفض المدير الفني البرتغالي نونو سانتو إتمام التعاقد مع طارق حامد، ما يثير الشكوك حول استكمال إجراءات التعاقد مع نجم الزمالك.

وقال الصحافي الرياضي سعد السبيعي عبر حسابه الخاص على موقع “تويتر”: “طارق حامد حسب مصدر خاص وقع للاتحاد لمدة موسمين بمبلغ ٥ ملايين دولار، لكن البرتغالي نونو سانتو يرفضه في قائمته.. ننتظر ونشوف”.

وأكد نواف الآسيوي الأمر ذاته، وقال: نونو سانتو يرفض طارق حامد”، وقال حسام: “أتمنى ملف الأجانب يكون تحت إشراف نونو سانتو، حامد سابقًا كان مستواه جيدًا في الوقت الحالي في تراجع وعمره ٣٤ الأخطاء الصغيرة قد تكلف الكثير يا إدارة الاتحاد”.