وصل المدرب البرتغالي نونو سانتو، المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد، إلى مقر النادي اليوم الجمعة، وذلك تمهيدًا لتولي مسؤولية تدريب الفريق الكروي الأول بالموسم المقبل.

وكان سانتو المدير الفني السابق لناديي وولفرهامبتون وتوتنهام هوتسبير الإنجليزيين تولى تدريب العميد خلفًا للمدرب الروماني كوزمين كونترا الذي رحل بعد خسارة نمور جدة للقب دوري المحترفين في الجولة الأخيرة لصالح نادي الهلال.

ونشر حساب نادي الاتحاد في “تويتر” صورًا من وصول سانتو لمقر النادي اليوم للتعرف على تاريخ النادي وبطولاته.