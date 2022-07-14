بدأ المدير الفني البرتغالي نونو سانتو في تحديد احتياجات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، استعدادًا لمنافسات الموسم الرياضي الجديد.

الصفقات التي طلبها نونو سانتو

وقال الإعلامي منار شاهين: “نونو سانتو أوصى في تقريره الفني بضرورة التعاقد مع ظهير أيسر، لاعب محور، لاعب جناح، حارس مرمى يُجيد البناء من الخلف”.

وتابع عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “لاعب محور رقم 6 تقليدي، ولاعب محور 8 بدلًا من هنريكي، وكل هذا يتوقف على حصول الإدارة على شهادة الكفاءة المالية”.

وكانت إدارة الاتحاد قد نجحت في الحصول على توقيع المدير الفني البرتغالي نونو سانتو رسميًّا، لقيادة الفريق لمدة موسمين حتى عام 2024، نظرًا لخبراته الكبيرة، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

برنامج إعداد الاتحاد للموسم الجديد

ومن المقرر أن يعود الاتحاد للتدريبات الجماعية وخوض فحوصات طبية خلال الفترة من 20 وحتى 22 يوليو، قبل أن يسافر العميد إلى معسكر في النمسا يوم 23، ويمكن الاطلاع على البرنامج عبر الرابط التالي (اضغط هنا).