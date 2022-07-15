يبدو أن المدرب البرتغالي نونو سانتو المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد، وافق على انضمام المصري طارق حامد لصفوف الفريق.

وذكر الإعلامي المصري عمر ربيع ياسين عبر حسابه في ” الفيسبوك” أن حامد سيلتحق بمعسكر نادي الاتحاد التحضيري بعد موافقة نونو سانتو على التحاقه بالعميد بعد أن كان رافضًا في البداية إتمام الصفقة.

جماهير الاتحاد لم ترحب بالصفقة

وتفاعلت الجماهير الاتحادية في وقت سابق عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، ودشنت أكثر من هاشتاق لرفض الصفقة، ومنهم الاتحاد أكبر من طارق حامد، وطارق مرفوض يا كعكي، وتمنوا عدم استكمال الإجراءات والتعاقد مع لاعب آخر.

ولعب حامد مع الزمالك منذ عام 2014 قادمًا من نادي سموحة السكندري.

يذكر أن طارق حامد كان فاز بعدة ألقاب مع الزمالك مثل الدوري المصري وكأس الكونفيدرالية الإفريقية والسوبر الإفريقي والسوبر المصري.