بدأ المدرب البرتغالي نونو سانتو المدير الفني الجديد للفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد غربلة في صفوف الفريق، وذلك مع بداية فترة الانتقالات الصيفية.

وكان سانتو تولى تدريب العميد خلفًا للمدرب الروماني كوزمين كونترا الذي رحل بنهاية موسم 2021/ 2022.

لماذا يريد سانتو رحيل هنريكي ؟

ويرغب سانتو في رحيل البرازيلي برونو هنريكي وعدم الاعتماد عليه بحسب التقارير كون سانتو يفكر في ضم بديله.

وعلى الرغم من تجديد عقد البرتغالي جواو موتينيو مع وولفرهامبتون الإنجليزي وابتعاده عن العميد، لكن سانتو سيحاول البحث عن بديله في الفترة المقبلة، بعد أن رفض أيضًا صفقة المصري طارق حامد.

المدرب البرتغالي يرغب في قيادة الاتحاد للفوز بلقب الدوري السعودي للمحترفين بالموسم المقبل بعد أن خسر اللقب في الجولة الأخيرة بموسم 2021/ 2022 لصالح نادي الهلال.