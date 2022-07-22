أعلنت السلطات الصحية في نيويورك تسجيل حالة إصابة بمرض شلل الأطفال، هي الأولى في الولايات المتحدة منذ ما يقرب من 10 سنوات.

أول حالة شلل أطفال

وصرح مسؤولو الرفاهية في ولاية نيويورك – حسبما نقلت “الحرة” الأمريكية -مساء أمس الخميس – بأن التلوث انتقل على ما يبدو إلى الشخص المصاب بشلل الأطفال من آخر حصل على لقاح شلل الأطفال الفموي، الذي لم يتم إعطاؤه في الولايات المتحدة منذ عام 2000.

بدورها، قالت وزارة الصحة بولاية نيويورك إن “هذا الفيروس يشير إلى أنه قد يكون نشأ في مكان خارج الولايات المتحدة؛ نظرًا لأن السلالات العكسية لا يمكن أن تظهر من اللقاحات المعُطّلة”.