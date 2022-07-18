أثار اللاعب البلجيكي إدين هازارد إعجاب زملائه ومدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي في ريال مدريد الإسباني، بعدما أبدى عزمه الاستعداد بقوة للمشاركة مع الريال في الموسم الجديد.

اللاعب البلجيكي صاحب الـ32 عامًا عانى كثيرًا من الإصابات مع ريال مدريد مما جعله يغيب عن مباريات كثيرة للريال في آخر 3 مواسم وتعرض لأكثر من 12 نوعًا من الإصابة بسبب زيادة الوزن وكثرة الإصابات اللياقية.

خطة هازارد للاستعداد للموسم المقبل

قالت صحيفة AS الإسبانية إن اللاعب البلجيكي فقد أكثر من 5 كيلو جرامات من وزنه، وذلك أثر على مستواه بشكل إيجابي ليعود من جديد وينافس بقوة للمشاركة في مباريات الريال.

النجم البلجيكي كان انضم إلى ريال مدريد في عام 2019 قادمًا من نادي تشيلسي الإنجليزي بعدما قدم 7 مواسم ناجحة مع البلوز.