حسم النجم البلجيكي إدين هازارد مصيره مع نادي ريال مدريد الإسباني، قبل انطلاق موسم 2022/ 2023.

اللاعب البلجيكي صاحب الـ32 عامًا عانى كثيرًا من الإصابات مع ريال مدريد مما جعله يغيب عن مباريات كثيرة للريال في آخر 3 مواسم وتعرض لأكثر من 12 نوعًا من الإصابة بسبب زيادة الوزن وكثرة الإصابات اللياقية.

اللاعب البلجيكي ينفذ وعده:

وقالت صحيفة “ماركا” الإسبانية: إن هازارد الذي كلف ريال مدريد حوالي، 150 مليون جنيه إسترليني، بات الآن في حالة جيدة، مما أثار إعجاب النادي والمدير الفني للميرنجي كارلو أنشيلوتي، الذي يخطط لاستخدامه أكثر في الموسم المقبل.

واعترف النجم البلجيكي أنه يزيد في الوزن بسرعة كبيرة لكنه قادر على خفض وزنه والبقاء مع الريال للتألق بالموسم المقبل.