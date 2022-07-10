كشف نادي مانشستر سيتي الإنجليزي عن أن نجمه النرويجي الجديد إيرلينج هالاند سيرتدي القميص رقم 9 مع السيتي في الموسم الجديد 2022/2023.

وكان اللاعب النرويجي وقع لنادي مانشستر سيتي في مايو الماضي قادمًا من بوروسيا دورتموند الألماني حتى صيف 2027.

أبرز أرقام إيرلينج هالاند

وسجل هالاند في موسمين ونصف 86 هدفًا في 89 مباراة بقميص بوروسيا دورتموند، ليفوز بكأس ألمانيا، وجائزة اللاعب الأفضل في موسم 2020/21.

يذكر أن مان سيتي كان تُوج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، على حساب ليفربول، كما وصل الفريق إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا في موسم 2021/2022.

وسيحصل المهاجم النرويجي على راتب أسبوعي يصل إلى 375 ألف جنيه إسترليني، ليتساوى مع نجم السيتيزنز، البلجيكي كيفين دي بروين.