هوى اليورو بشدة واقترب من مستوى التعادل مع الدولار اليوم الثلاثاء؛ ما أثار قلق المستثمرين وسط أزمة الاقتصادات في جميع أنحاء العالم بفعل الحرب الروسية على أوكرانيا.

وحسب وكالة “رويترز” للأنباء”، تأثر الدولار بصفته الملاذ الآمن للمستثمرين القلقين بشأن التوقعات الاقتصادية في الأسابيع الأخيرة، حيث ارتفعت العملة الأمريكية إلى أعلى مستوياتها منذ عقدين مقابل عملات متعددة.

انخفاض اليورو

وانخفض اليورو بشكل كبير وأصبح مقتربًا من مستوى التعادل مع الدولار، نظرًا لتأثير الارتفاع المستمر في أسعار الغاز الطبيعي والحرب في أوكرانيا، وتراجع البنك المركزي الأوروبي عن المنافسين في رفع أسعار الفائدة من أجل مواجهة التضخم.

وزاد مؤشر الدولار 0.3 بالمئة إلى 108.48، بينما سجل الجنيه الإسترليني أدنى مستوى في عامين ولم يكن الين بعيدا عن أضعف مستوياته منذ أكثر من عقدين.

وهبط اليورو أمس 1.3 بالمئة مقابل الدولار إلى 1.0045 دولار، متجاوزاً أدنى مستوى له الأسبوع الماضي، حيث يعد هذا الانخفاض هو أضعف مستوى له منذ ديسمبر 2002.

التداول بالدولار ملاذ المستثمرين

ووفقًا لوكالة الصحافة الفرنسية، يتجنب المستثمرون الأصول الخطرة ويفضلون التداول بالدولار الذي تزداد قيمته خاصة مع توقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيرفع أسعار الفائدة بوتيرة أسرع وأقوى من أقرانه.

وذكر كينيث بروكس، محلل إستراتيجي العملات في سوسيتيه جنرال، أن من المرجح أن يرتفع اليورو بمجرد تحسن التوقعات الاقتصادية الأوروبية وإذا تضاءل نطاق الزيادات العنيفة في أسعار الفائدة في الولايات المتحدة.