تأثر كل من الأهلي والفيصلي بالهبوط إلى دوري الدرجة الأولى السعودي ” دوري يلو” ليس من ناحية الدعم المالي فقط ولكن برغبة بعض اللاعبين في صفوف الفريقين بالرحيل.

الراقي وعنابي سدير هبطا رفقة الحزم إلى دوري يلو بعد نهاية منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2021/2022.

الأقرب للرحيل

يرغب كل من عبدالرحمن غريب وعمر السومة في مغادرة الأهلي مع اهتمام الهلال والاتحاد بضم غريب، واهتمام الأهلي والزمالك المصريين بضم السومة.

كذلك يريد الحارس مصطفى ملائكة الرحيل عن عنابي سدير، وسط اهتمام من نادي الفتح بالتعاقد معه.

جدير بالذكر أن نادي الفيصلي سيخوض منافسات دوري أبطال آسيا 2022 وهو ينافس في دوري الدرجة الأولى على غرار ما حدث مع فريق فياريال الإسباني الذي لعب في دوري الدرجة الثانية الإسباني وشارك بدوري أبطال أوروبا عام 2012.