اكتسحت مطايا مالك الهجن سليمان سلامة الجهني “الصداوي والصداوية” أفضل توقيت في سباقات اليوم الثاني للمفاريد (قعدان وبكار)، في الفترة الصباحية بمهرجان ولي العهد 2022 لمسافات 2 كم بواقع 16 شوطاً.

وتفصيلاً فاز ‏”الصداوي” بالمركز الأول في الشوط الثاني بأفضل توقيت خلال 3:02.070، وفي الشوط الثالث فازت ” الصداوية” بالمركز الأول بتوقيت 3:02.538.

نتائج الفائزين

وجاءت نتائج الفائزين في المراكز الأولى للأشواط الـ 14 الأخرى كالتالي، “أسطورة” لـ ناجي مسفر العجمي، “سراب” لـ جويان رويضان الدوسري، “نيوم” لـ سعد محمد المري، “نواف” لـ مثقال سعد الدوسري، “دره” لـ بدر غازي العصيمي،

“الغزال” لـ نايف سعود البلوي، “خيال” لـ راشد جابر الهاجري، “الشبابي” لـ سعيد علي اليامي،

“ود” لـ بدر ناصر الشمري، “سعد” لـ مبارك مبخوت الصيعري، “تماني” لـ محمد أحمد العامري، “عديم” لـ سعيد علي اليامي , “مشكوره” لـ خالد جابر آل نصيب، “ذيبان” لـ عبدالله مبروك الشمري.