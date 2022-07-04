كشف الكوري الجنوبي سون هيونج مين مهاجم الفريق الكروي الأول بنادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، أنه رفض وظيفة أن يكون مرشدًا سياحيًا لبعثة فريقه التي تزور كوريا الجنوبية في الأيام الحالية.

ويخوض فريق توتنهام جولة حاليًا في قارة آسيا تحضيرًا للموسم الجديد 2022/2023.

سون يأخذ لقب هداف الدوري الإنجليزي مناصفة مع صلاح

وكان مين تُوج بلقب هداف الدوري الإنجليزي مناصفة مع المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول حيث سجل كل منهما 23 هدفًا.

وتحدث مين لـ وكالة يونهاب الكورية الجنوبية قائلًا: “يبدو أنني سأعمل مرشدًا سياحيًا في بلدي لزملائي في توتنهام، لا أحب هذا الأمر، سيخبرونني بأفضل الأماكن السياحية والمطاعم وهكذا”.

وأضاف: “أعتقد أنني مضطر للتكفل بكل المصاريف عند زيارة زملائي إلى كوريا الجنوبية الأمر سيكون مرهقاً ربما أستضيف من 50 إلى 60 فردًا”.