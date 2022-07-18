تحدثت فئات كبيرة من جماهير النادي الأهلي عن اندهاشها من رغبة إدارة ماجد النفيعي بإعارة اللاعب عبدالرحمن غريب لنادي النصر، في حين كان هدف البرازيلي تاليسكا لاعب النصر في شباك الراقي في الجولة الثامنة والعشرين من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لـ موسم 2021/2022.

التعادل أفقد الراقي نقطتين وأدخله في حسابات الهبوط إلى أن وصل للمباراة النهائية في الدوري أمام الشباب وتعادل وهبط يوم 27 يونيو الماضي.

طرد تاليسكا كان مستحقًا قبل هدفه!

الناقد الرياضي منار الشاهين علق قائلًا: “سيتذكر هذا التاريخ وتتناقله الأجيال جيلًا وراء جيل وجيل.. بأن هذا الهدف تسبب بهبوط الأهلي ولم يطرد صاحب الهدف قبل تسجيله للهدف بعد دهسه بطريقة غريبة لركبة أحد لاعبي الاهلي.. للعلم جميع المحللين التحكيميين أقروا بصحة ووجوب طرد اللاعب”.

الراقي كان هبط لـ دوري الدرجة الأولى وهو محتل المركز الخامس عشر في جدول الترتيب بالموسم الماضي.