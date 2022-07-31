كشفت دراسة حديثة أن تناول كبار السن للفراولة يقلل من الالتهابات داخل المخ ويحد من فرص الإصابة بمرض ألزهايمر.

فوائد الفراولة لتقليل ألزهايمر

وحسب شبكة “سكاي نيوز عربية”، أوضح فريق الدراسة من جامعة راش بولاية إلينوي الأمريكية، أن الأشخاص الذين تصل أعمارهم إلى 65 عامًا فيما فوق، ويتناولون الفراولة بشكل منتظم، لديهم فرص أقل للإصابة بمرض ألزهايمر.

وأضاف الفريق أن تلك الفاكهة تساعد على تقليل نسبة بروتينات “تاو” والتي قد تؤدي زيادتها في المخ للاصابة بالمرض.

ونشرت الدراسة في دورية “مرض ألزهايمر”، والتي اشتملت تحليل بيانات 575 مريضًا متوفيًا، بمتوسط أعمار تبلغ 91 عامًا، ولم يكن أحد منهم يعاني من ألزهايمر.

واستمرت الدراسة لمدة 20 عاما قبل وفاة المشاركين، حيث كانوا يدونون في استطلاع سنوي نظامهم الغذائي الذي يتبعونه.

ولوحظ في النتائج أن المجموعات التي تناولت الفراولة كانت لديها نسبة أقل من بروتينيات “تاو”.

وينتج الالتهاب في الدماغ نتيجة عوامل عدة مثل قلة النوم والعدوى والتوتر الشديد، وهي تساهم في زيادة خطر الإصابة بمرض ألزهايمر.

مضادة للالتهاب

وتعد الفراولة من أهم مصادر مادة بيلانغونيدين، التي يعتقد أنها من مضادات الالتهابات، ويمكن العثور على هذه المادة أيضا في التوت والفجل والفاصولياء والبرقوق. وينتج الالتهاب في الدماغ نتيجة عوامل عدة مثل قلة النوم والعدوى والتوتر الشديد، وهي تساهم في زيادة خطر الإصابة بمرض ألزهايمر.