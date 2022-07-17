أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير أن الرئيس الأمريكي جو بايدن تطرق إلى موضوع المواطن جمال خاشقجي أثناء لقائه مع الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع.

رد الأمير محمد بن سلمان

وقال الجبير في حديث مع الزميلة “الشرق الأوسط” إن ولي العهد أكد ن ما حدث أمر مؤسف، وأن المملكة اتخذت جميع الإجراءات القانونية بحق الجناة مذكرًا الرئيس بايدن بالأخطاء التي ارتكتبها أمريكا في سجن أبوغريب وأفغانستان والعراق وغيرها.

وتابع الجبير: أن ولي العهد أكد أن المملكة قامت بوضع إجراءات تمنع من حدوث مثل هذه الأخطاء مرة أخرى في المستقبل، مشيرًا إلى أن مثل هذه الحادثة تحدث في أي مكان في العالم، كما أنه في نفس العام الذي حدثت فيه هذه الحادثة المؤسفة، قُتِل فيها صحفيان آخران في أماكن أخرى من العالم، كما قامت الولايات المتحدة أيضا بعدد من الأخطاء كحادثه سجن أبوغريب في العراق وغيرها من الأخطاء، إلا أن المطلوب هو أن تتعامل هذه الدول مع هذه الأخطاء، وتتخذ إجراءات تمنع من حدوثها مجدداً.

مقتل شيرين أبوعاقلة

كما أشار ولي العهد لحادثة مقتل الصحفيه الفلسطينية – الأمريكية شيرين أبوعاقلة، برصاص قوات الاحتلال، وتساءل سموه عما قامت به الولايات المتحدة الأمريكيه ودول العالم من إجراءات بشأنها.

وحول محاولة فرض القيم بالقوة نقل الجبير عن ولي العهد القول للرئيس بايدن إن عملية فرض القيم بالقوة لن تنجح فلم تنجح أمريكا في فرض القيم في أفغانستان أو العراق وفي كل الأوقات تأتي بنتائج عكسية كبيرة.

وكان ولي العهد أعرب في كلمته في افتتاح قمة جدة للأمن والتنمية عن أمله في أن تؤدي قمة جدة للأمن والتنمية إلى وضع إطار شامل لمرحلة جديدة تبعث الأمل لشباب وشابات المنطقة بمستقبل مشرق يتمكنون فيه من تحقيق آمالهم :” ويقدمون للعالم رسالتنا وقيمنا النبيلة التي نفتخر بها ولن نتخلى عنها، ونتمنى من العالم احترامَها.”