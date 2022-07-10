أصبح اللاعب البرازيلي كارلوس إدواردو نجم الأهلي قريبًا من العودة للدوري البرازيلي بعد هبوط الراقي لـ دوري يلو لأندية الدرجة الأولى.

وأكدت صحيفة Globo البرازيلية، أن إدارة النادي الأهلي برئاسة ماجد النفيعي ترغب في رحيل كارلوس إدواردو خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعد هبوط الفريق رسميًّا، بسبب راتبه الضخم.

المعد البدني في الهلال يساعد كارلوس إدواردو:

كذلك خاض إدواردو صاحب الـ33 عامًا فترة إعداد بدني مع المُعد مارسيلو جارسيا المعد السابق في نادي الهلال بحسب Viva Sport حيث يرغب إدواردو في العودة والانضمام لنادي بوتافوجو البرازيلي.

وكان النادي الأهلي قد تعاقد مع إدواردو في الميركاتو الشتوي في يناير الماضي، حيث وقع عقدًا احترافيًّا لتمثيل الفريق الأول لكرة القدم لمدة موسم ونصف الموسم، في صفقة انتقال حر بعد رحيله عن شباب الأهلي الإماراتي.