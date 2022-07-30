أعلنت الجمعية الفلكية بجدة، أن هلال قمر شهر محرم وبداية السنة الهجرية سيتم رصده بسماء الوطن العربي بعد غروب شمس اليوم السبت والانتقال نحو بداية الليل، حيث سيشاهد بسهولة بالعين المجردة يزين الأفق الغربي في حال كانت السماء صافية.

ابتعاد عن وهج الضوء

وأوضحت فلكية جدة في بيانها، أن القمر سيكون ابتعد عن وهج ضوء شمس الغروب وأصبح مرتفعا في السماء مقارنة بالليلة الماضية وأكثر وضوحا ويبعد بضع درجات عن كوكب عطارد، لافتة إلى أنه خلال بضعة ليالي سيلاحظ أن الجانب غير المضاء من سطح القمر مضاء بنور خافت وذلك بسبب ضوء الشمس المنعكس عن الأرض.

وأشارت إلى أن القمر وصل منزلة الاقتران يوم الخميس الموافق 28 يوليو عند الساعة 07:55 مساءً بتوقيت مكة (04:55 مساءً بتوقيت غرينتش)، منهياً بذلك دورة اقترانية حول الأرض ومبتدئا دورة اقترانية جديدة.

رؤية القمر نحو الغرب

ولفتت إلى أنه سيلاحظ يوماً بعد يوم أن هلال القمر ستزداد إضاءاته ويرتفع عاليًا في السماء عند غروب الشمس وسيبقى فترة أطول بعد بداية الليل، نظرًا لأن القمر يتحرك مبتعدا عن موقع غروب الشمس.

وأرجعت السبب في رؤية القمر يتجه نحو الغرب كل يوم نتيجة لدوران الأرض حول محورها، إلا أن الحركة الحقيقية للقمر هي باتجاه الشرق بالنسبة للنجوم والكواكب أثناء دورانه حول الأرض، لذلك بمراقبة القمر خلال الليالي المقبلة سيكون دليلا لتحديد مواقع الكواكب والنجوم في سماء الليل.