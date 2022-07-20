أكدت الإدارة العامة للمرور إلزام النظام ركاب أي سيارة بربط الحزام؛ حفاظًا على سلامتهم، ومنعًا لتسجيل أي مخالفة بحقهم.

وقالت في تغريدة على حسابها الرسمي بتويتر: “وفقًا لنظام المرور ألزم الركاب باستخدام أحزمة الأمان أثناء السير على الطرق ويترتب على ذلك مخالفة تحرر بحقهم”.

جاء ذلك ردًّا على سؤال أحد المواطنين عن إلزام الراكب بجوار السائق لربط حزام الأمان.

غرامة عدم ربط حزام الأمان:

وفي وقت سابق؛ بينت إدارة المرور أنَّ قيمة مخالفة عدم ربط حزام الأمان تبلغ 150 ريالًا، ولا تتجاوز 300 ريال في المرة الأولى، وعند تكرارها خلال 30 يومًا يتم رفع الغرامة إلى حدها الأعلى أو الإيقاف لمدة 24 ساعة أو كلتا العقوبتين.

كما أكدت الإدارة العامة للمرور، على أهمية الالتزام باستخدام أحزمة الأمان أثناء السير على الطريق.

جاء ذلك في رد من الإدارة العامة للمرور، على سؤال مواطن قال فيه: “هل عدم ربط حزام الراكب يعتبر مخالفة؟”.

وردت الإدارة العامة للمرور بقولها: “مرحبًا بك، وفقًا لنظام المرور ألزم الركاب باستخدام أحزمة الأمان أثناء السير على الطرق ويترتب على ذلك مخالفة تحرر بحقهم. نشكر تواصلك”.