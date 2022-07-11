رد عبدالله الفارس مدير إدارة الإعلام والاتصال بنادي الشباب على التقارير التي ذكرت أن الليث مهتم بالتعاقد مع الأرجنتيني ماورو إيكاردي نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي.

الشباب غير مهتم بـ ماورو إيكاردي

وقال الفارس عبر حسابه في “تويتر” اليوم الاثنين: ” الفترة الحالية هي فترة ازدهار الشائعات، نأمل منكم دائمًا أن تكونوا قريبين من النادي وتأخذوا الأخبار من مصدرها الرسمي، خبر مفاوضات الشباب مع إيكاردي خبر مختلق ولا أساس له من الصحة، اللاعب بانيجا في إجازة وليس له دور أو وساطة في التعاقدات”.

يذكر أن إيكاردي كان اسمه تردد للرحيل عن صفوف باريس سان جيرمان في صيف 2022 نظرًا لقلة مشاركاته مع البي إس جي وسط تقارير عن اهتمام نادي يوفنتوس الإيطالي بالتعاقد معه.