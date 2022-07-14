رفعت شركة تويتر دعوى قضائية ضد إيلون ماسك، إثر انسحابه من صفقة شراء المنصة بقيمة 44 مليار دولار، معتبرة قرار الانسحاب لاغياً وغير مبرر.

إلغاء الصفقة:

وقال كبير المستشارين في MAG للاستشارات، أيمن البناو، في مقابلة مع “العربية”، إن إلغاء الصفقة يعود كما هو معلن إلى موضوع الحسابات المزيفة، لكن بالنظر إلى احتمالية الأسباب، فإنه من الممكن أن يكون وراء ذلك فرصة لإعادة التفاوض في ظل انخفاض الأسواق، أو خطوة مخطط لها من البداية، مرجحا أن ماسك واجه تحديات بالتمويل.

وأضاف البناو أن القضية قائمة على عدم جدية ماسك بالصفقة، والتي تم تفسيرها بأنه لم يتخذ الخطوات اللازمة للاقتراض، كما أن أسلوبه غير التقليدي في تويتر ساهم في انخفاض سهم الشركة، فضلاً عن عدم حضوره اجتماعات الشركة.