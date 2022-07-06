لا تزال صفقة الحارس المصري محمد أبو جبل، حارس مرمى الزمالك المصري ونادي النصر، تثير الجدل، خاصة أن أصفر الرياض لم يُعلن حتى الآن عن الصفقة.

وكان الصحفي الرياضي عيسى الروقي أثار الجدل بشأن عقد حارس مرمى الزمالك، محمد أبو جبل، مع نادي النصر، قبل التراجع عن إتمام الصفقة.

تفاصيل صفقة النصر وأبو جبل:

وكشف الروقي تفاصيل عقد الحارس المصري الدولي مع العالمي عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، وقال: “النصر وقع مع الحارس المصري بقيمة 6 ملايين يورو لمدة 3 مواسم 2 مليون يورو عن كل موسم”.

وتابع: “وتم تسليمه 2 مليون يورو.. ثم تراجعوا عن التوقيع معه وطالبوه بالتنازل عن 4 مليون يورو، وهو يطالب بقيمة فسخ العقد كاملًا واللائحة الدولية تدعمه.. إذا أخذ 6 مليون يورو بدون ما يتمرن فهي كارثة”.

رد يُنهي الجدل:

الإعلامي والصحفي الرياضي إبراهيم العتيق قال عبر حسابه في “تويتر”: “غير صحيح أن النصر متورط بعقد الحارس المصري وان النادي يبحث له عن صفقة إعارة.. فقط تسلم مقدم العقد والبالغ 400 ألف دولار.. وتملك إدارة مسلي آل معمر بند ضمن عقده الإلغاء في أي وقت”.