يُخيم الغموض على مستقبل المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مع بايرن ميونيخ الألماني، في ظل رغبة برشلونة الإسباني في التعاقد معه.

برشلونة لم يقدم عرضًا جديدًا

وأكدت تقارير صحافية خلال الساعات الماضية، أن البارشا قدم عرضًا جديدًا لإدارة بايرن ميونيخ من أجل ضم ليفاندوفسكي، مقابل 50 مليون يورو، وهو رقم قريب من مطالب العملاق البافاري.

وأشارت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، نقلًا عن مصادر داخل برشلونة، إلى أن البارشا لم يقدم أي عروض جديدة للتعاقد مع ليفاندوفسكي حتى هذه اللحظة، فيما يتمسك البايرن بموقفه بشأن استمرار المهاجم البولندي لنهاية عقده.

وكان برشلونة ينوي إنهاء الصفقة قبل يوم السبت المقبل، من أجل لحاق اللاعب بالسفر مع الفريق في نفس اليوم إلى جولة الولايات المتحدة، استعدادًا لانطلاق منافسات الموسم الجديد.

ليفاندوفسكي يعود للتدريبات

وينتهي تعاقد ليفاندوفسكي مع بايرن ميونيخ في صيف 2023، ولكن لم يتم التوصل لاتفاق بشأن التجديد حتى الآن، وأبدى اللاعب رغبته في الرحيل رسميًّا، إلا أن النادي يرفض طلبه.

وتواجد ليفاندوفسكي في مقر النادي بالأمس، للخضوع للفحوصات الطبية الاعتيادية قبل بدء فترة الإعداد، وتواجد اليوم في مقر تدريبات بايرن ميونيخ بعد انتهاء عطلته الصيفية.