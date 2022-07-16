أثارت صورة متداولة للاعب عبدالرحمن غريب لاعب الأهلي بقميص نادي النصر، الجدل حول توقيعه لأصفر الرياض في صيف 2022.

غير صحيحه — ✪ حاتم الهذلي ✪📊 (@Hatim_sa4) July 16, 2022

وكان غريب أعلن عن رغبته بعدم مغادرة الراقي وذلك قبل هبوط الأهلي، لكن مع هبوط الراقي قد تختلف الأمور في ظل اهتمام من الاتحاد والهلال والنصر بضم اللاعب.

صورة أثارت الجدل

الصورة أثارت الجدل حيث علقت بعض من جماهير الراقي عبر “تويتر” مؤكدة على أن الصورة ليست صحيحة وأن اللاعب في الأصل كان يحمل قميص الأهلي وليس النصر في تلك الصورة.

يذكر أن غريب قد يرحل عن النادي الأهلي على غرار حسين المقهوي والبرازيلي كارلوس إدواردو.