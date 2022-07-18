أكدت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية إمكانية تعديل المؤهل الدراسي من خلال أبشر، دون الحاجة للذهاب إلى السجل المدني.

جاء ذلك ردًّا على تساؤل من أحد المواطنين قال خلاله: “تغيير المؤهل يتطلب الحضور للأحوال؟”.

كما أوضحت الأحوال أن تعديل المهنة لعسكري يتم عبر القطاع العسكري التابع له الشخص.

وأشارت إلى تعديل المهنة يتطلب مراجعة أقرب مكتب، ولا يلزم حجز موعد.

مطابقة بيانات بطاقات الهوية للواقع:

وفي وقت سابق؛ أكدت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، على أهمية مطابقة بيانات بطاقات الهوية للواقع.

وتلقت الأحوال المدنية سؤالًا على صفحتها الرسمية، من أحد المتابعين، يقول: “أنا موظف قطاع خاص وأدرس لازم أغير المهنة؟”. وردت على سؤال المتابع بالإجابة: “لابد أن تكون المهنة مطابقة للواقع”.

تغيير الصورة في الهوية الشخصية:

وفي وقت أسابق، أكدت الأحوال المدنية أنه لا يتم تغيير الصورة الشخصية في بطاقة الهوية الوطنية إلا بتغيّر الملامح أو بموجب تقارير طبية.

وأطلقت وكالة وزارة الداخلية لـ الأحوال المدنية مؤخرًا الرقم الموحد المجاني (1916) لمركز الاتصال بالإدارة العامة للعناية بالعملاء لاستقبال مكالمات المستفيدين، وذلك من الأحد إلى الخميس من الساعة الثامنة صباحًا حتى الثامنة مساءً بدلًا من الرقم الموحد السابق (920022133).