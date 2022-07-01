تسعى إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي لحسم ملف المدير الفني الأجنبي، ليرتبط اسمه بمدرب توتنهام الإنجليزي السابق، البرتغالي نونو سانتوس.

كوزمين في طريقه للرحيل

وكانت إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي تعتزم تجديد عقد المدرب الروماني كوزمين كونترا، إلا أن ضياع لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في الأمتار الأخيرة يُقربه من الرحيل.

وأنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في المركز الثاني برصيد 65 نقطة، من الفوز في 20 مباراة، والتعادل في 5 مواجهات والخسارة في مثلهم.

الجماهير تطالب بالتعاقد مع نونو سانتوس

وتداول رواد موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أنباء عن تفاوض الإدارة مع المدرب البرتغالي، واقتراب توقيعه للاتحاد رسميًا، ليصبح اسم “نونو سانتوس” ضمن قائمة الأكثر تداولًا.

وكتب الصحافي الرياضي عثمان فواج: “نونو سانتوس مدربا للعميد، والتوقيع الرسمي الأسبوع المقبل بمدينة دبي.. إدارة الاتحاد بعد حسم هذا الملف، ستوجه أنظارها نحو تدعيم صفوف الفريق الأول”.

وقال حسن: “إذا كان ما تم تداوله عن نونو سانتوس صحيحًا.. فنرفع القبعة كلنا إلى أنمار وكعكي، فهذا الطريق الصحيح للمنصات.. مدرب كبير ومحترم وعنده شخصية، أتمنى يكون الخبر صحيح.. الاتحاد يحتاج مدرب بنفس عقليته وشخصيته”.

وعلق ماجد قائلًا: “وداعًا لعشوائية كونترا انتظروا اتحاد منظم وقوي جداً مع العراب نونو سانتوس”، وكتب مشعل: “قصة جديدة مع البرتغالي سانتوس الله يوفقه وينفع به.. سعيد جدًا في قدومه ومتحمس له مدرب سوبر عالمي وحلوله كثيره يا رب وفقه”.