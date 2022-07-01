كشف فهد بن نافل رئيس مجلس إدارة نادي الهلال ما تردد حول اقتراب البرازيلي ماثيوس بيريرا من الرحيل عن صفوف أزرق العاصمة في صيف 2022.

وكان بيريرا صاحب الـ26 عامًا تعرض لانتقادات كبيرة من جماهير الهلال في موسم 2021/2022، مما جعل الكثيرين يطالبون برحيله.

قال ابن نافل في تصريحات إعلامية: “بيريرا كان قريبًا من تحقيق رقم تاريخي في الدوري وحقق معنا أرقامًا مميزة في آسيا، ممكن عدم مشاركته في المعسكر من بداية الموسم أثر عليه واللاعب مستمر مع الهلال”.

أرقام مخيبة لـ ماثيوس بيريرا

وخاض اللاعب البرازيلي، 3 نهائيات مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، خلال الموسم الرياضي المنصرم وهم “نهائي دوري أبطال آسيا 2021، نهائي كأس السوبر السعودي، نهائي كأس الملك 2022”.