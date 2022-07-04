لا تزال توابع مباراة الاتحاد والباطن في الجولة الثلاثين والأخيرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في موسم 2021/2022، حيث أشير إلى أن تأخر الشوط الثاني من المباراة كان كفيلًا بهبوط الأهلي والفيصلي لـ دوري الدرجة الأولى ” دوري يلو”.

وأشارت تقارير، الجمعة الماضية، إلى أن إدارة نادي الفيصلي قدمت شكوى بسبب إحدى مباريات الجولة الأخيرة من الدوري، والتي تؤثر على عدالة المنافسة، وكان المقصود منها مباراة الاتحاد والباطن.

وتحدث البعض عن إمكانية صعود النصر في جدول ترتيب دوري المحترفين لـ موسم 2021/2022 حيث يحتل الوصافة بدلًا من الاتحاد، والاتحاد يهبط للمركز الثالث بعد خصم 3 نقاط من العميد.

وصافة دوري 2021/2022 قد تساعد صاحبها في الوصول لـ دوري أبطال آسيا إذا فاز الهلال بلقب الدوري السعودي للمحترفين موسم 2022/2023.

النصر لن يستفيد !

ولكن من الصعب صعود أصفر الرياض إلى وصافة دوري 2022 كون لجنة الانضباط لم تعاقب نادي الاتحاد رسميًا بسبب تأخر انطلاقة الشوط الثاني من مباراة الباطن، وفي حال حتى كان الاتحاد متورطًا فسوف يكون رصيده من النقاط 62 بدلًا من 65 مما يعني استمراره في الوصافة، والنصر سيظل ثالثًا.

وكان الناقد الرياضي عايد الرشيدي سلط الضوء على أحداث مباراة الباطن والاتحاد قائلًا عبر حسابه في “تويتر” إلى وحدة نزاهة اتحاد القدم السعودي وإلى الإدارة القانونية باتحاد القدم السعودي، وفق المادة الثالثة من الفقرة رقم 12 للنظام الأساسي، وتفاديًا للشبهات ومن مبدأ العدالة والنزاهة، قامت لجنة المسابقات بتوحيد بداية جميع المباريات في الجولة الأخيرة و توحيد توقيت بداية الشوط الثاني، ما حدث في لقاء الاتحاد والباطن خالف هذا المبدأ”.